Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20185
-
- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 23:09
- Просмотров: 76
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20185 для инсайдеров в Dev Channel.
Что нового в сборке 20185
Улучшение конфигурации DNS в приложении Настройки
Microsoft вносит несколько изменений в раздел «Сеть» в приложении Настройки:
1. Упрощение доступа к настройкам DNS: Изменение назначения DNS-сервера теперь является опцией верхнего уровня, когда вы переходите на страницу свойств вашей сети.
2. Зашифрованные элементы управления DNS в приложении Настройки: Зашифрованный DNS (DNS over HTTPS или DoH) может помочь повысить конфиденциальность и безопасность при просмотре веб-страниц. Теперь вы можете настроить DoH прямо в приложении Настройки, чтобы упростить использование этой функции:
o Для подключений Ethernet: Перейдите в Настройки> Сеть и Интернет> Состояние. Щелкните «Свойства», затем выберите «Изменить назначение IP-адреса» или «Изменить назначение DNS-сервера», и он будет доступен во всплывающем окне;
o Для подключений Wi-Fi: Перейдите в Настройки> Сеть и Интернет> Wi-Fi. Щелкните ссылку свойств адаптера, затем выберите «Изменить назначение IP-адреса» или «Изменить назначение DNS-сервера», и он будет доступен во всплывающем окне. В настоящее время вы не увидите параметры шифрования, если перейдете на страницу свойств отдельной сети;
Вы можете добавить любой IP-адрес, указанный здесь, чтобы разблокировать выпадающий список DoH и выбрать использование шифрования. После включения шифрования вы можете убедиться, что оно работает, посмотрев на примененные DNS-серверы в свойствах сети и увидев, что они помечены как «(Зашифрованные)» серверы. Если вы хотите попробовать кастомный сервер DoH, который Microsoft еще не распознает, вы можете настроить IP-адрес, который будет распознаваться как сервер DoH, с помощью команды netsh, описанной здесь, в конце поста блога.
Как всегда, Microsoft ценит ваши отзывы!
Новые политики поддержки ADMX для MDM
Начиная с Windows 10 Insider Preview Build 20175, Microsoft включила 647 новых политик MDM для 56 файлов ADMX, чтобы коммерческие клиенты могли настраивать политики, которые также поддерживаются с помощью групповых политик. Содержит политики на основе ADMX, такие как App Compat, Event Forwarding, Servicing and Task Scheduler. Эти новые политики можно настроить с помощью кастомного профиля Intune. Планируется, что Intune UX будет доступен позже в этом году.
Имя файла ADMX:
• AddRemovePrograms.admx;
• AppCompat.admx;
• AuditSettings.admx;
• CipherSuiteOrder.admx;
• COM.admx;
• Cpls.admx;
• CtrlAltDel.admx;
• DigitalLocker.admx;
• DnsClient.admx;
• DWM.admx;
• EncryptFilesonMove.admx;
• EventForwarding.admx;
• FileServerVSSProvider.admx;
• FileSys.admx;
• FolderRedirection.admx;
• Help.admx;
• HelpAndSupport.admx;
• kdc.admx;
• LanmanServer.admx;
• LinkLayerTopologyDiscovery.admx;
• MMC.admx;
• MMCSnapins.admx;
• MSAPolicy.admx;
• nca.admx;
• NCSI.admx;
• Netlogon.admx;
• OfflineFiles.admx;
• PeerToPeerCaching.admx;
• PerformanceDiagnostics.admx;
• PreviousVersions.admx;
• QOS.admx;
• Reliability.admx;
• Scripts.admx;
• sdiageng.admx;
• Securitycenter.admx;
• Servicing.admx;
• Setup.admx;
• SharedFolders.admx;
• Sharing.admx;
• Shell-CommandPrompt-RegEditTools.admx;
• Smartcard.admx;
• Snmp.admx;
• TaskScheduler.admxtcpip.admx;
• Thumbnails.admx;
• TPM.admx;
• UserExperienceVirtualization.admx;
• W32Time.admx;
• WinCal.admx;
• WindowsAnytimeUpgrade.admx;
• WindowsConnectNow.admx;
• WindowsMediaDRM.admx;
• WindowsMediaPlayer.admx;
• WindowsMessenger.admx;
• WinInit.admx;
Другие обновления для инсайдеров
Представление функции «Приложения» в приложении «Ваш телефон» – доступ к приложениям вашего телефона Android непосредственно с вашего ПК
UPDATE: Опыт приложений в приложении «Ваш телефон» постепенно развертывается только для инсайдеров Windows на ПК, который настроен для работы в каналах Dev, Beta или Release Preview, и это изменение на стороне сервера, которое требует времени для распространения. Пожалуйста, смотрите требования к функции ниже, включая список поддерживаемых телефонов, а также этот FAQ здесь, на Microsoft Answers.
Приложение «Ваш телефон» продолжает развиваться. Microsoft рады объявить об еще одной захватывающей функции, которая является непрерывным продолжением видения компании и обещает помочь вам работать более продуктивно и держать вас в курсе событий. Воспользуйтесь мощностью приложения «Ваш телефон» с интеграцией Link to Windows на некоторых устройствах Samsung, чтобы мгновенно получить доступ к мобильным приложениям вашего телефона прямо с ПК с Windows 10. Вам не нужно устанавливать, входить в систему или настраивать приложения на вашем компьютере, что экономит ваше время и нервы. Вы можете удобно закрепить свои любимые мобильные приложения на панели задач или в меню Пуск на компьютере для быстрого и легкого доступа. Когда вы запускаете приложение, оно открывается в отдельном окне за пределами приложения «Ваш телефон», что позволяет выполнять несколько задач одновременно. Итак, если вам нужно быстро ответить в разговоре, ответить на ваши сообщения в социальных сетях или заказать еду, вы можете сделать это быстро, используя большой экран вашего ПК, клавиатуру, мышь, перо и сенсорный экран вместе с другими приложениями для ПК!
Нажмите на изображение для демонстрации
И Microsoft на этом не останавливаемся. Позже в этом году пользователи Samsung Galaxy Note20 ощутят всю мощь и удобство одновременного запуска нескольких приложений, и компания продолжит работать с Samsung, чтобы добавить эту функцию на дополнительные устройства. Приложения будут запускаться в отдельных окнах, что позволит вам взаимодействовать с несколькими приложениями одновременно. Итак, работаете ли вы над документом, следите за своей лентой в социальных сетях или просто остаетесь на связи с семьей и друзьями, все доступно в одном месте, поэтому ваш поток никогда не прерывается.
Начиная с сегодняшнего дня, телефоны Android, поддерживающие функцию «Экран телефона» в приложении «Ваш телефон», будут иметь возможность использовать предварительную версию функции «Приложения». См. список поддерживаемых устройств здесь. Возможность одновременного запуска нескольких приложений в настоящее время недоступна и будет представлена позже в этом году. Попробуйте эту функцию и поделитесь своими ценными отзывами, пока Microsoft продолжает тестировать, изучать и улучшать общий опыт. Вы можете оставить отзыв в приложении «Ваш телефон» в Настройки -> Отправить отзыв.
Ключевые функции:
• Просматривайте список установленных приложений для Android прямо в приложении «Ваш телефон»;
• Добавьте часто используемые приложения в раздел избранного или ищите среди своих приложений для еще более быстрого доступа;
• Запускайте любое мобильное приложение прямо со своего ПК;
• Приложения и зеркальный экран телефона запускаются в отдельном окне на вашем ПК;
• Закрепите свои мобильные приложения на панели задач Windows или в меню Пуск;
• Будьте в курсе, следя за значком уведомлений приложения (непрочитанные уведомления) в списке «Все приложения» или в избранном;
Требования к функции «Приложения»:
• ПК под управлением Windows 10 October 2018 Update или новее. Однако Microsoft всегда рекомендуем обновляться до последней версии Windows 10, приложения «Ваш телефон» и Link to Windows;
• Доступно на некоторых телефонах Android под управлением Android 9.0 или выше с интеграцией Link to Windows. Ознакомьтесь со списком поддерживаемых телефонов здесь;
• Телефон и компьютер должны быть в одной сети Wi-Fi;
Известные проблемы/Ограничения:
• Некоторые приложения могут блокировать возможность трансляции на другие экраны, и вместо этого вы увидите черный экран;
• Некоторые игры и приложения могут не реагировать на взаимодействие с мышью или клавиатурой вашего ПК. Для взаимодействия с ними вам нужно будет использовать ПК с поддержкой сенсорного управления;
• Звук из приложений будет воспроизводиться с вашего мобильного устройства;
• Возможность запуска нескольких приложений появится позже в этом году;
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Изменения и улучшения
• Microsoft перемещает приложение 3D Viewer в папку Windows Accessories в списке всех приложений меню Пуск;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой иногда действие «Закрыть все окна» на панели задач не закрывало все открытые вкладки для закрепленных сайтов;
• Исправлена проблема, из-за которой иконка сети на панели задач могла указывать на отсутствие Интернета, хотя соединение было активным;
• Исправлена проблема, когда перетаскивание приложения из списка всех приложений меню Пуск в сетку плиток, чтобы закрепить его, не работало для некоторых приложений;
• Исправлена проблема, из-за которой заголовки букв в списке всех приложений меню Пуск имели ненужное левое заполнение, когда список всех приложений был установлен в скрытое положение;
• Чтобы решить проблему, когда плитки было трудно читать на определенном фоне при использовании полноэкранного меню Пуск, Microsoft настраивает фон, чтобы он был немного менее прозрачным;
• Исправлена проблема, когда при использовании макета меню Пуск, примененного MDM, группы плиток могли исчезнуть через несколько дней безотказной работы без перезагрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой, если уведомление включало встроенное изображение, иконка приложения немного отличалась от него;
• Исправлена проблема, из-за которой запуск приложения из списка переходов на панели задач не работал для некоторых приложений desktop bridge, а приложение исчезало с панели задач;
• Исправлена проблема, которая приводила к чрезмерному сетевому трафику при использовании диалогового окна «Открыть файл» для перехода к общим сетевым папкам, где были включены предыдущие версии;
• Исправлена проблема, которая могла привести к отображению пустой иконки вместо кнопки «+» на главной странице приложений по умолчанию в приложении Настройки после удаления приложения, установленного по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие раздела «Память» в приложении Настройки с последующим немедленным переходом на одну из подстраниц, а затем обратно могло привести к тому, что страница не загружалась;
• Исправлена проблема, из-за которой новый Microsoft Edge не отображался в разделе «Журнал приложений» диспетчера задач;
• Исправлена проблема, которая влияла на надежность запуска сенсорной клавиатуры;
• Исправлена проблема, из-за которой служба TextInputHost.exe переходила в неактивное состояние, что приводило к тому, что история буфера обмена, панель Emoji и диктовка не отображались при нажатии соответствующих сочетаний клавиш;
• Исправлена проблема, которая могла привести к невозможности вставить первую запись в историю буфера обмена;
• Исправлена проблема, которая могла привести к bug checking ARM64-устройств при выходе из спящего режима;
Известные проблемы
• Microsoft работаем над решением проблемы, из-за которой некоторые игры Microsoft Store, защищенные с помощью Easy Anti-Cheat, могут не запуститься;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, когда кнопки Свернуть/ Развернуть/ Закрыть застряли в исходном положении после изменения размера UWP-приложения. Если вы переместите окно приложения, позиция должна обновиться;
• Microsoft исследует сообщения о том, что новый опыт панели задач для закрепленных сайтов не работает для некоторых сайтов;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft работает над решением проблемы, из-за которой закрепленные сайты не отображают все открытые вкладки для домена. В то же время, вы можете исправить это, закрепив домашнюю страницу сайта, а не определенную страницу (например, закрепите microsoft.com, а не microsoft.com/windows);
• Microsoft работает над исправлением проблемы, когда Alt + Tab на вкладке браузера иногда перемещает ранее активную вкладку браузера в переднюю часть списка Alt + Tab;
• Открытие дистрибутива WSL 1 может привести к ошибке: «Операция ввода-вывода была прервана либо из-за выхода потока, либо из-за запроса приложения». Пожалуйста, ознакомьтесь с этой проблемой Github для последних обновлений;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
Пользователи сборки Windows 10 Build 14905 не могут изменить настройки для получения предварительных сборок
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
+8Новостей: 12216
+2Комментариев: 39443
+0Пользователей: 10034