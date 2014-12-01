Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20241
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:35
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20241 для инсайдеров в Dev Channel.
Что нового в сборке 20241
Представление тематических заставок для приложений
Опираясь на тематические плитки в меню Пуск, Microsoft представляет тематические заставки для приложений Universal Windows Platform (UWP). Теперь, когда запущено подходящее UWP-приложение, цвет заставки будет соответствовать режиму приложения по умолчанию. Например, если у вас включена светлая тема, вы увидите заставку светлой темы, а если у вас включена темная тема (для «режима приложения по умолчанию»), вы увидите заставку темной темы.
Заставка приложения Настройки до и после в светлой теме:
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Заставка приложения Настройки до и после в темной теме:
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Следующие приложения сегодня поддерживают тематические заставки:
• Settings;
• Store;
• Windows Security;
• Alarms & Clock;
• Calculator;
• Maps;
• Voice Recorder;
• Groove;
• Movies & TV;
• Snip & Sketch;
• Microsoft ToDo;
• Office;
• Feedback Hub;
• Microsoft Solitaire Collection;
Со временем все больше приложений будут обновляться через магазин, чтобы поддерживать наличие тематической заставки.
Примечание: некоторые приложения, такие как Store и Feedback Hub, могут отображать расширенную заставку в вашем акцентном цвете вместо светлой или темной темы с учетом темы.
Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь нам быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность.
Улучшение вашего опыта дефрагментации
Microsoft вносит несколько изменений на страницу оптимизации дисков (Настройки> Система> Хранилище> Оптимизация диском), в том числе:
• Добавление нового флажка «Расширенный просмотр» для отображения всех томов, включая скрытые. Обратите внимание, что Microsoft все еще работает над этой версией, поэтому вы увидите флажок в этой сборке, но можете не заметить каких-либо различий при нажатии на него;
• Отображение дополнительных сведений в столбце «Текущий статус», когда тома недоступны для дефрагментации (например, «Тип раздела не поддерживается» и «Тип файловой системы не поддерживается»);
• Добавлена поддержка нажатия F5 для обновления;
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Изменения и улучшения
• Чтобы гарантировать, что пользователи диктора знают об уведомлениях на экране, если уведомление с высоким приоритетом появляется, когда компьютер заблокирован и остается на экране, теперь Microsoft также будем считывать его при разблокировке вашего компьютера, а не только во время получения;
• Microsoft удаляет службы японского адреса и предложения кандидата Rinna из Japanese IME – спасибо инсайдерам Windows, которые поделились отзывами о них;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры сталкивались с APC_INDEX_MISMATCH bugchecks в последних сборках;
• Исправлена проблема, из-за которой прокрутка и масштабирование не работали должным образом на устройствах с сенсорным экраном, таких как Surface Pro X, Surface Pro 7 и других;
• Исправлена проблема, из-за которой при выборе кандидата IME или кандидата на предсказание текста с аппаратной клавиатуры иногда вставлялся кандидат рядом с выбранным;
• Исправлена проблема, из-за которой новые приложения не могли быть установлены с ошибкой службы установщика Windows в системах x86;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке использовать опцию «Сбросить этот компьютер» с помощью параметра «Сохранить мои файлы» происходил сбой с ошибкой: «Возникла проблема со сбросом вашего ПК. Никаких изменений сделано не было»;
• Исправлена проблема, из-за которой robocopy не сохранял даты каталогов при использовании команды перемещения;
• Исправлен частый сбой с dwm.exe в последних нескольких сборках;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою окна «Сведения о системе» (msinfo32) при запуске;
• Исправлена проблема, из-за которой окно «Сведения о системе» (msinfo32) неожиданно имело пустую иконку на панели задач;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою шифрования Bitlocker с ошибкой 0x803100b2;
• Исправлена проблема, которая приводила к мерцанию в некоторых приложениях, когда всплывающее окно управления мультимедиа было видно на экране и вы перемещали мышь;
• Исправлена проблема, из-за которой на некоторых устройствах экран мерцал при доступе к параметрам питания на экране входа в систему;
• Исправлена недавняя проблема, из-за которой закрытие вкладки в Microsoft Edge во время работы диспетчера задач могло привести к сбою диспетчера задач;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры видели сообщение «Извините, что-то пошло не так» при запуске рабочего процесса для улучшения распознавания для Windows Hello Face;
• Исправлена проблема из недавних сборок, из-за которой, если при переходе ПК в спящий режим было открыто приложение Настройки, подключенные перья могли не подключаться повторно, пока Bluetooth не был выключен и снова включен;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что Windows Sandbox показывала ошибку 0x80070003;
• Исправлена проблема, из-за которой нефункциональная ссылка «Переименовать компьютер» отображалась для пользователей без прав администратора на странице «Проецирование на этот компьютер» в приложении Настройки;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой страницы «Активация» в приложении Настройки, если вы недавно переходили на нее, не подключившись к Интернету;
• Исправлена проблема на странице «Принтеры и сканеры» приложения Настройки, когда нажатие кнопки «Получить приложение», доступной для некоторых принтеров, недавно приводило к сбою приложения Настройки;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие кнопки «Копировать» в разделе «Просмотр свойств оборудования и подключения» в настройках сети приводило к появлению посторонних строк с надписью «Proxy Auto Detect» на странице настроек;
• Исправлена проблема, которая влияла на некоторые VPN-подключения, когда щелчок по записи во всплывающем окне «Сеть» ничего не делал;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою обновлений Windows с ошибкой 0xc0000005;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что папка windows.old была неожиданно большой для некоторых инсайдеров;
• Исправлена проблема, из-за которой новый жест для управления положением текстового курсора с помощью пробела на сенсорной клавиатуре не работал для некоторых инсайдеров;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою Internet Explorer при вводе некоторых комбинаций на веб-сайтах с помощью Dayi IME;
• Исправлена проблема, из-за которой в поля паролей вставлялись неправильные символы при вводе с помощью Japanese ME в режиме Kana;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании предыдущей версии Japanese IME, если вы устанавливали IME в выключенный режим во время композиции, а затем сразу же начинали вводить текст, это могло привести к сбою базового приложения;
Известные проблемы
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Предварительный просмотр закрепленных сайтов пока доступен не для всех инсайдеров, поэтому при наведении курсора на эскиз на панели задач может отображаться серое окно. Microsoft продолжает работать над совершенствованием этого опыта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой некоторые устройства испытывают KMODE_EXCEPTION bugcheck при использовании определенных технологий виртуализации;
• Microsoft изучает отчеты, в которых на некоторых устройствах все еще возникает DPC_WATCHDOG_VIOLATION bugcheck после получения сборки 20236;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые устройства получают DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL bugcheck на tcpip.sys;
• Microsoft работает над исправлением, когда после получения сборки 20236 устройства, на которых работает Malwarebytes Web Protection, больше не могут подключаться к сети. Пользователи могут откатиться на сборку 20231 и приостановить обновления или отключить Web Protection в качестве обходного пути;
• Microsoft исследует проблему, о которой сообщили некоторые инсайдеры, когда панель задач закрывает кнопку питания в меню Пуск. Если это происходит на вашем ПК, вам может потребоваться меню сочетания клавиш Windows + X, чтобы завершить работу на данный момент;
• Microsoft исследует сценарии вычислений на GPU, такие как использование CUDA и DirectML, которые не работают внутри Windows Subsystem for Linux (WSL);
• Инсайдеры Windows на компьютерах ARM, таких как Surface Pro X, заметят, что Windows PowerShell не запускается в этой сборке. В качестве обходного пути, пожалуйста, используйте «Windows PowerShell (x86)» или «Windows PowerShell ISE (x86)» из меню Пуск, если вам нужно использовать PowerShell. Или загрузите новую и современную PowerShell 7, которая использует преимущества ARM благодаря нативной работе. Плюс иконка красивее;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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