Настройте свой рабочий стол с потрясающими изображениями Xbox Series X, самой мощной консоли в истории. Эти 16 премиум-изображений с разрешением 4k являются бесплатными для Windows 10. Эти изображения должны использоваться только в качестве обоев рабочего стола.

Microsoft выпустила новую тему в Microsoft Store, которая включает в себя несколько красивых снимков консоли и контроллера, чтобы оживить ваш рабочий стол.Вот описание темы: