Xbox Series X
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- Категория: Темы для Windows 10
- Дата: Вчера, 22:30
- Просмотров: 90
Microsoft выпустила новую тему в Microsoft Store, которая включает в себя несколько красивых снимков консоли и контроллера, чтобы оживить ваш рабочий стол.
Вот описание темы:
Настройте свой рабочий стол с потрясающими изображениями Xbox Series X, самой мощной консоли в истории. Эти 16 премиум-изображений с разрешением 4k являются бесплатными для Windows 10. Эти изображения должны использоваться только в качестве обоев рабочего стола.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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