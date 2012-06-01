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Xbox Series X



Microsoft выпустила новую тему в Microsoft Store, которая включает в себя несколько красивых снимков консоли и контроллера, чтобы оживить ваш рабочий стол.

Вот описание темы:

Настройте свой рабочий стол с потрясающими изображениями Xbox Series X, самой мощной консоли в истории. Эти 16 премиум-изображений с разрешением 4k являются бесплатными для Windows 10. Эти изображения должны использоваться только в качестве обоев рабочего стола.
Xbox Series X
Илья Источник:
microsoft.com
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