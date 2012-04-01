Что нового в Windows 11 IoT Enterprise
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 13:52
- Просмотров: 365
С поэтапным развертыванием Windows 11, начавшимся вчера вечером, ОС в последнее время доминирует в технических заголовках. Тем не менее, редакция ОС, которая получила относительно меньше внимания из-за своей ниши, — это Windows 11 IoT Enterprise, которая теперь также общедоступна с множеством новых функций.
Как ранее заявляла Microsoft, Windows 11 IoT Enterprise не является релизом Long-Term Servicing Channel (LTSC). Версией LTSC по-прежнему является Windows 10 IoT Enterprise, которая имеет 10-летний срок поддержки. Между тем, жизненный цикл поддержки релтзов Windows 11 IoT Enterprise составит 36 месяцев с месяца доступности. Следующая LTSC-версия Windows for IoT Enterprise также будет основана на Windows 10, а не на Windows 11.
Но переходя к тому, что нового в Windows 11 IoT Enterprise, здесь определенно есть кое-что интересное. ОС теперь поддерживает Windows Subsystem for Linux GUI (WSLg), которая включает GUI-приложения. До этого WSL, работающая в Windows for IoT, была ориентирована на утилиты и приложения командной строки.
Кроме того, Windows 11 IoT Enterprise поддерживает Universal Serial Bus 4 (USB4) и Wi-Fi 6E для лучшего подключения. И, конечно же, она также имеет переработанный пользовательский интерфейс для устройств IoT, который, по словам Microsoft, принесет «ощущение спокойствия и легкости».
Вы можете узнать более подробную информацию о Windows 11 IoT Enterprise здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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