Сегодня заканчивается поддержка трех версий Windows 10, хотя и с некоторыми оговорками

Каждый второй вторник месяца Microsoft выпускает накопительные обновления для всех поддерживаемых версий Windows. Сегодня три версии в той или иной форме достигают окончания поддержки - версии 1909, 1809 и 1803, причём версия 1803 подходит к концу своего срока службы, что означает, что она получит последнее накопительное обновление и перестанет поддерживаться для всех пользователей. October 2018 Update (версия 1809) по-прежнему поддерживается для клиентов Long-Term Servicing Channel (LTSC), а November 2019 Update (1909) будет по-прежнему поддерживаться для клиентов Enterprise, Education и IoT Enterprise до мая 2022 года.Причина того, что поддержка нескольких версий Windows 10, выпущенных в течение двух лет, заканчивается в один и тот же день, заключается в том, что Microsoft расширила поддержку версии 1803 на шесть месяцев для клиентов Education и Enterprise в прошлом году из-за пандемии. Таким образом, хотя поддержка потребительских редакций закончилась в ноябре 2019 года, дата окончания поддержки для Enterprise и Education, которая тогда пользовалась 30-месячной поддержкой, была перенесена с ноября 2020 года на май 2021 года.Это совпало с датой окончания поддержки версии 1809, которая также поддерживалась до мая 2021 года. В этой версии Microsoft также изменила способ поддержки редакций Enterprise и Education. Все версии, выпущенные весной – такие как версия 1903 – стали поддерживаться в течение 18 месяцев, поэтому версия 1903 (Windows 10 May 2019 Update) достигла окончания поддержки раньше, чем версия 1803.Наконец, пользователи Windows 10 Home, Pro, Pro Education, and Pro for Workstations, использующие версию 1909 (November 2019 Update), выпущенную осенью 2019 г., больше не будут получать обновления после сегодняшнего дня. Однако клиенты Enterprise и Education будут продолжать получать обновления до мая 2022 года, благодаря дополнительному году поддержки осенних релизов. В настоящее время около 11% компьютеров под управлением Windows 10 используют эту версию, поэтому для этих пользователей лучше перейти на более новую версию ОС, чтобы продолжать получать обновления.Еще один интересный факт заключается в том, что после сегодняшнего дня две версии Windows 10, поддерживаемые для потребителей, – версия 2004 и 20H2 – будут обслуживаться теми же накопительными обновлениями, поскольку версия 20H2 была не чем иным, как пакетом поддержки, который осветил новые функции, скрытые в версии 2004. Кроме того, когда Windows 10 версии 21H1 (May 2021 Update — это еще один пакет поддержки) станет общедоступной, все три поддерживаемые версии будут получать одни и те же исправления, что является первым случаем для этой ОС.Узнать другие подробности можно здесь