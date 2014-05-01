Microsoft проведет мероприятие Windows Powers the Future of Hybrid Work 5 апреля
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:01
- Просмотров: 82
Microsoft подтвердила проведение мероприятия Windows 5 апреля. В мероприятии примет участие Панос Панай, и оно будет посвящено тому, как «Windows поддерживает будущее гибридной работы».
Веб-страница мероприятия уже открыта, и трансляция должна начаться в 8:00 AM P.T 5 апреля. По данным Мэри Джо Фоли, мероприятие предназначено для коммерческих клиентов. На это намекает сноска на веб-странице мероприятия.
Чего же вы можете ожидать? Для потребителей, возможно, будут некоторые «пока нераскрытые функции, которые появятся в Windows 11», по словам Мэри Джо Фоли. Также на мероприятии могут быть представлены некоторые обновления для служб Microsoft 365. Сюда входят новости о клиенте One Outlook, а также новости о Microsoft Defender.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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