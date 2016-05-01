Microsoft запустила Bug Bash для Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 17:53
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Если вы являетесь инсайдером Windows, пришло время принять участие в Bug Bash. Действительно, Microsoft объявила, что ей нужна ваша помощь в исправлении и поиске ошибок в Windows 11, особенно в период с 16 по 22 марта.
Как всегда, вы можете перейти в раздел «Квесты» в Feedback Hub и убедиться, что у вас установлена последняя версия Windows 11 Dev Channel. Как только все будет сделано, Microsoft заявляет, что опубликует различные функции, которые вы можете попробовать.
Инсайдеры, которые участвуют в Bug Bash, выполняя квесты и отправляя отзывы в течение этого времени, будут награждены значком Bug Bash в Feedback Hub.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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