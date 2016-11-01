Microsoft анонсировала Bug Bash для Windows Insider
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:27
- Просмотров: 0
Прошло довольно много времени с тех пор, как Microsoft в последний раз проводила Bug Bash для инсайдеров Windows, но мы, наконец, видим её возвращение. Теперь, вплоть до 17 мая. вы можете выполнять некоторые квесты в Feedback Hub Windows 10.
Hey #WindowsInsiders, exciting news! ???? We have a new #BugBash for you starting today through May 17! Inch closer to your next achievement badge by completing Quests and filing feedback in the Feedback Hub: https://t.co/xaYtqWMmaW. New Quests will be released daily! pic.twitter.com/qpQboqpz6G— Windows Insider (@windowsinsider) May 12, 2021
В настоящее время есть подмножество квестов, которые вам нужно выполнить, чтобы заработать специальный значок. Вы можете попробовать обновить настройки субтитров, использовать лупу, проверить свой диск в управлении дисками, увеличить текст или освободить место на диске. Всего предстоит выполнить 18 квестов, и Microsoft заявляет, что новые будут добавляться ежедневно.
Поскольку сборки Windows Insider теперь имеют меньший объем, нам действительно нравятся эти квесты. Это помогает повысить вовлеченность и дает инсайдерам стимул загружать последние сборки и просматривать различные места в Windows 10, чтобы опробовать различные функции.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+8Новостей: 13315
+0Комментариев: 39449
+1Пользователей: 10060