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Microsoft анонсировала Bug Bash для Windows Insider

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:27
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Прошло довольно много времени с тех пор, как Microsoft в последний раз проводила Bug Bash для инсайдеров Windows, но мы, наконец, видим её возвращение. Теперь, вплоть до 17 мая. вы можете выполнять некоторые квесты в Feedback Hub Windows 10.



В настоящее время есть подмножество квестов, которые вам нужно выполнить, чтобы заработать специальный значок. Вы можете попробовать обновить настройки субтитров, использовать лупу, проверить свой диск в управлении дисками, увеличить текст или освободить место на диске. Всего предстоит выполнить 18 квестов, и Microsoft заявляет, что новые будут добавляться ежедневно.

Поскольку сборки Windows Insider теперь имеют меньший объем, нам действительно нравятся эти квесты. Это помогает повысить вовлеченность и дает инсайдерам стимул загружать последние сборки и просматривать различные места в Windows 10, чтобы опробовать различные функции.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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