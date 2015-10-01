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Microsoft не выпустит новую инсайдерскую сборку Windows 11 на этой неделе

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 20:55
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Плохие новости для тех, кто ожидал, что Microsoft выпустит новую предварительную сборку Windows 11 сегодня. Официальный аккаунт Windows Insider в Твиттере уведомил, что разработчики Windows не смогли подготовить «подходящего кандидата на сборку на этой неделе».



Инсайдеры Windows с нетерпением ждут, когда Microsoft выпустит новую предварительную сборку Windows 11 в Dev Channel со всеми недавно анонсированными функциями. Хотя некоторые новые возможности, такие как Voice Clarity для Surface Laptop Studio, уже доступны, самое интересное в операционной системе еще впереди. Windows 11 должна получить вкладки в проводнике, и новые данные показывают, что Microsoft готовится разрешить сторонним разработчикам публиковать кастомные виджеты для Windows 11 в Microsoft Store.

Microsoft заявила, что планирует выпустить новую сборку Windows 11 в Dev Channel «в начале следующей недели», поэтому ждите новую сборку после выходных.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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