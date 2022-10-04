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Microsoft блокирует обновление до Windows 11 22H2 на динамических дисках

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 15:49
  • Просмотров: 330

Начиная с Windows 7, вы также можете установить операционную систему на динамический диск. Windows не важно, используется ли жесткий диск в качестве основного или динамического диска. Однако с релизом Windows 10 эта функция была признана устаревшей.

Microsoft блокирует обновление до Windows 11 22H2 на динамических дисках


До Windows 11 21H2 (22000) установка или обновление на динамический диск работали без проблем. Теперь, с Windows 11 22H2 (22621), Microsoft, похоже, ставит крест на попытках установки новой версию через Центр обновления Windows или обновление на месте. Появляется сообщение об ошибке 0x8007001.

Если вы загружаетесь с флешки и выбираете динамический диск при установке Windows 11 22H2, этот процесс сопровождается предупреждающим сообщением. Так что вам нужно преобразовать диск в первую очередь. Тогда установка работает.

Пользователь под ником «Tekkie Boy» нашел способ обновления до Windows 11 22H2. Кстати, перед следующей переустановкой Windows 11 следует сначала преобразовать диск обратно в основной диск. Или используйте дисковую утилиту, чтобы преобразовать жесткий диск в основной диск.

• Tekkie Boy взял ISO-образ Windows 11 21H2 и ISO-образ Windows 11 22H2;
• Он распаковал оба ISO-образа
• Затем удалил файл install.wim в исходной папке 21H2;
• Скопировал install.wim из ISO-образа 22H2 в исходную папку 21H2;
• Обновление на месте запустилось через setup.exe (в автономном режиме), и обновление Windows 11 22H2 было установлено без каких-либо проблем;

Сообщение об ошибке 0x8007001 не обязательно должно быть связано с этой проблемой. Могут быть и другие причины. Функция «Преобразовать в динамический диск» по-прежнему присутствует в утилите «Управление дисками».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
deskmodder.de
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