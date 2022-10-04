Microsoft блокирует обновление до Windows 11 22H2 на динамических дисках
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 15:49
- Просмотров: 330
Начиная с Windows 7, вы также можете установить операционную систему на динамический диск. Windows не важно, используется ли жесткий диск в качестве основного или динамического диска. Однако с релизом Windows 10 эта функция была признана устаревшей.
До Windows 11 21H2 (22000) установка или обновление на динамический диск работали без проблем. Теперь, с Windows 11 22H2 (22621), Microsoft, похоже, ставит крест на попытках установки новой версию через Центр обновления Windows или обновление на месте. Появляется сообщение об ошибке 0x8007001.
Если вы загружаетесь с флешки и выбираете динамический диск при установке Windows 11 22H2, этот процесс сопровождается предупреждающим сообщением. Так что вам нужно преобразовать диск в первую очередь. Тогда установка работает.
Пользователь под ником «Tekkie Boy» нашел способ обновления до Windows 11 22H2. Кстати, перед следующей переустановкой Windows 11 следует сначала преобразовать диск обратно в основной диск. Или используйте дисковую утилиту, чтобы преобразовать жесткий диск в основной диск.
• Tekkie Boy взял ISO-образ Windows 11 21H2 и ISO-образ Windows 11 22H2;
• Он распаковал оба ISO-образа
• Затем удалил файл install.wim в исходной папке 21H2;
• Скопировал install.wim из ISO-образа 22H2 в исходную папку 21H2;
• Обновление на месте запустилось через setup.exe (в автономном режиме), и обновление Windows 11 22H2 было установлено без каких-либо проблем;
Сообщение об ошибке 0x8007001 не обязательно должно быть связано с этой проблемой. Могут быть и другие причины. Функция «Преобразовать в динамический диск» по-прежнему присутствует в утилите «Управление дисками».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
deskmodder.de
deskmodder.de
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