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Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 25227.1010

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 20:55
  • Просмотров: 83
Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 25227.1010

Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 25227.1010 (KB5020539) для инсайдеров в Dev Channel. Новая сборка не содержит ничего нового, так как это накопительное обновление, с помощью которого компания тестирует свой конвейер обслуживания. Эти обновления необходимы, чтобы гарантировать, что сборки могут быть предоставлены пользователям без каких-либо заметных проблем или сбоев.

Мы начинаем развертывать накопительное обновление Build 25227.1010 (KB5020539). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования нашего конвейера обслуживания для сборок в Dev Channel.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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