Microsoft выпускает бесплатные виртуальные машины Windows 11 22H2

Разработчики, которые хотят начать писать приложения для Windows 11, или просто обычные пользователи, которым интересно увидеть новейшую операционную систему Microsoft, могут бесплатно загрузить официальные виртуальные машины, предоставленные Microsoft. Компания в очередной раз обновила свои виртуальные машины, полные инструментов для разработчиков, предоставив пользователям доступ к Windows 11 2022 Update, Visual Studio 2022, WSL и другим утилитам.Стоит отметить, что виртуальные машины Microsoft на базе Windows 11 не являются полностью бесплатными. Вы можете использовать эти виртуальные машины бесплатно до 10 января 2023 года. После этой даты Microsoft попросит вас активировать Windows так же, как и любую другую виртуальную машину или локальную установку. Тем не менее, двух месяцев должно хватить, чтобы разработчики ознакомились со следующим:• Windows 11 Enterprise SKU (Evaluation);• Visual Studio 2022 Community Edition with UWP, .NET Desktop, Azure и Windows App SDK for C# workloads;• Windows Subsystem for Linux 2 with Ubuntu pre-installed;• Windows Terminal;• Developer Mode;Официальные виртуальные машины Windows 11 доступны в четырех вариантах для различных программ виртуализации: VMWare, Hyper-V, VirtualBox и Parallels. Вам нужно как минимум 20 ГБ свободного места на диске, чтобы начать работу с одной из этих виртуальных машин. Все подробности и ссылки для скачивания вы можете найти на официальном веб-сайте Узнать другие подробности можно здесь