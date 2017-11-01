Гарнитура HoloLens 2 получит Windows 11 в виде бесплатного обновления
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 20:10
- Просмотров: 29
Гарнитура смешанной реальности HoloLens 2 получит большое обновление ОС. Сегодня компания объявила, что устройство будет обновлено до Windows 11 в первой половине 2023 года в виде бесплатной загрузки.
В посте в блоге Microsoft говорится:
Бесплатное обновление до Windows 11 обещает непрерывную поддержку платформы, а это означает, что наши клиенты могут быть уверены в постоянной безопасности своих устройств. После обновления пользователи HoloLens 2 продолжат получать ежемесячные обновления безопасности, которые усиливают защиту конфиденциальной информации, а также улучшают производительность приложений.
Последние инструменты Microsoft для разработчиков, такие как элемент управления Microsoft Edge WebView2, также будут доступны для разработчиков приложений HoloLens 2 в рамках обновления Windows 11. Кстати, это будет необязательное обновление, поскольку Microsoft позволяет разработчикам продолжать использовать HoloLens 2 с установленной Windows 10.
Компания утверждает, что предприятия, которые использовали HoloLens 2, увидели практическую пользу от устройства. Вот эта информация:
Например, предприятия добились повышения эффективности обучения на 60%, сокращения ежегодных командировочных расходов на 75% и повышения производительности труда полевых работников, что привело к экономии затрат на рабочую силу в среднем на $1.3 млн.
Microsoft также подробно описала некоторые улучшения для HoloLens 2 в руководствах Microsoft Dynamics 365. Они включают в себя такие функции, как 3D-аннотации, которые позволяют пользователям HoloLens 2 создавать виртуальные аннотации к чему-либо в пределах досягаемости руки человека, носящего гарнитуру.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Google
+6Новостей: 14842
+0Комментариев: 39468
+0Пользователей: 10095