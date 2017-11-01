Гарнитура HoloLens 2 получит Windows 11 в виде бесплатного обновления

Бесплатное обновление до Windows 11 обещает непрерывную поддержку платформы, а это означает, что наши клиенты могут быть уверены в постоянной безопасности своих устройств. После обновления пользователи HoloLens 2 продолжат получать ежемесячные обновления безопасности, которые усиливают защиту конфиденциальной информации, а также улучшают производительность приложений.

Например, предприятия добились повышения эффективности обучения на 60%, сокращения ежегодных командировочных расходов на 75% и повышения производительности труда полевых работников, что привело к экономии затрат на рабочую силу в среднем на $1.3 млн.