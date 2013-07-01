Microsoft выпустила обновления совместимости для Windows 11 Windows 10
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 19:31
- Просмотров: 130
В этот вторник Microsoft выпустила обновления для Windows 11 и Windows 10. И часто бывает так, что обновления так или иначе доставляют пользователям некоторые проблемы.
Возможно, некоторые из этих проблем могут быть решены с помощью обновлений совместимости, которые Microsoft также выпустила вместе с ними. Эти обновления совместимости доступны для всех поддерживаемых версий и редакций Windows 10 и Windows 11. Они предназначены для улучшения восстановления Windows.
Microsoft выпустила следующие обновления:
• KB5027573;
• KB5027572;
• KB5027389;
• KB5027385;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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