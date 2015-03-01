TLS 1.0 и TLS 1.1 скоро будут отключены в Windows
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 01:03
- Просмотров: 129
Узнайте о предстоящих изменениях по умолчанию в настройках протокола Schannel и о том, как удалить зависимости от устаревших версий TLS или сохранить их включенными для обеспечения совместимости.
Обзор
Transport Layer Security (TLS) — это наиболее распространенный интернет-протокол для настройки зашифрованного канала связи между клиентом и сервером. TLS 1.0 восходит к 1999 году, и со временем в этой версии протокола было обнаружено несколько уязвимостей безопасности. TLS 1.1 был опубликован в 2006 году и в нем были внесены некоторые улучшения безопасности, но он так и не получил широкого распространения. Эти версии давно уступили место TLS 1.2 и TLS 1.3, а реализации TLS пытаются согласовывать соединения, используя самую старшую доступную версию протокола.
За последние несколько лет интернет-стандарты и регулирующие органы устарели или запретили версии TLS 1.0 и 1.1 из-за множества проблем с безопасностью. Microsoft отслеживает использование протокола TLS в течение нескольких лет и считает, что данных об использовании TLS 1.0 и TLS 1.1 недостаточно, чтобы действовать. Чтобы повысить уровень безопасности клиентов Windows и способствовать внедрению современных протоколов, версии TLS 1.0 и 1.1 вскоре будут по умолчанию отключены в операционной системе, начиная со сборок Windows 11 Insider Preview в сентябре 2023 года и будущих релизов ОС Windows. Существует возможность повторного включения TLS 1.0 или TLS 1.1 для пользователей, которым необходимо поддерживать совместимость.
Диагностические события
Приложения, которые начинают давать сбой при отключении TLS 1.0 и TLS 1.1, можно определить по Event 36871 событию 36871 в Windows Event Log.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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