Удаленный протокол PowerShell будет признан устаревшим в PowerShell Security and Compliance в июле

С 15 июля 2023 года Microsoft начнет отказываться от устаревшего протокола RPS в модуле PowerShell Security and Compliance. RPS включен по умолчанию для командлетов Security and Compliance.В рамках усилий по модернизации опыта администрирования Security and Compliance переходит на командлеты на основе REST.В API REST будут доступны те же самые командлеты, а функции будут аналогичны командлетам RPS v1; таким образом, существующие скрипты и процессы не нуждаются в обновлении. Простое использование модуля PowerShell версии 3.2.0-Preview3 гарантирует использование REST вместо RPS.Теперь вы можете переключиться на командлеты на основе REST, выполнив следующие действия:• Установите модуль Exchange Online Management v3 версии 3.2.0-Preview3 отсюда • Используйте Connect-IPPSSession -UseRPSSession:$false, чтобы установить соединение;Как только эта версия модуля будет выпущена (и выйдет из предварительной версии), использование параметра -UseRPSSession:$false будет не нужно.Microsoft настоятельно рекомендует клиентам как можно скорее перейти на новый модуль.Подмножество командлетов eDiscovery (17 из них) пока не поддерживаются с помощью REST API. ETA для поддержки этих командлетов — 1 июня 2023 года. До этого времени администраторам необходимо продолжать использовать RPS с Connect-IPPSSession для этих конкретных командлетов. Список этих командлетов см. здесь Узнать другие подробности можно здесь