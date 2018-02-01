Удаленный протокол PowerShell будет признан устаревшим в PowerShell Security and Compliance в июле

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:48
  • Просмотров: 138

С 15 июля 2023 года Microsoft начнет отказываться от устаревшего протокола RPS в модуле PowerShell Security and Compliance. RPS включен по умолчанию для командлетов Security and Compliance.

В рамках усилий по модернизации опыта администрирования Security and Compliance переходит на командлеты на основе REST.

В API REST будут доступны те же самые командлеты, а функции будут аналогичны командлетам RPS v1; таким образом, существующие скрипты и процессы не нуждаются в обновлении. Простое использование модуля PowerShell версии 3.2.0-Preview3 гарантирует использование REST вместо RPS.

Теперь вы можете переключиться на командлеты на основе REST, выполнив следующие действия:

• Установите модуль Exchange Online Management v3 версии 3.2.0-Preview3 отсюда;
• Используйте Connect-IPPSSession -UseRPSSession:$false, чтобы установить соединение;

Как только эта версия модуля будет выпущена (и выйдет из предварительной версии), использование параметра -UseRPSSession:$false будет не нужно.

Microsoft настоятельно рекомендует клиентам как можно скорее перейти на новый модуль.

Подмножество командлетов eDiscovery (17 из них) пока не поддерживаются с помощью REST API. ETA для поддержки этих командлетов — 1 июня 2023 года. До этого времени администраторам необходимо продолжать использовать RPS с Connect-IPPSSession для этих конкретных командлетов. Список этих командлетов см. здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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