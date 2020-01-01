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Microsoft отложила устаревание API Outlook REST на неопределенный срок из-за отзывов клиентов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:29
  • Просмотров: 119

В ноябре 2020 года Microsoft опубликовала посты, в которых объявила о плане устаревания конечных точек API Outlook REST v2.0 & Beta.

Основываясь на сигналах клиентов и отзывах многочисленных партнеров, работающих над этим изменением, Microsoft решила перенести крайний срок устаревания на еще одну дату, которая еще не определена.

Пожалуйста, обратите внимание, что команда Microsoft активно работает над определением новой даты, которая будет объявлена позже. Microsoft советует пользователям продолжать свои усилия по миграции, поскольку целевой датой для новой даты устаревания по-прежнему будет 2023 год. Microsoft предоставит уведомление за 6 месяцев, прежде чем принудительно заблокировать конечную точку.

Пожалуйста, обратитесь к: https://docs.microsoft.com/outlook/rest/compare-graph#moving-from-outlook-endpoint-to-microsoft-graph в качестве отправной точки, если вы только начинаете свой миграционный путь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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