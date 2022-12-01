Windows 11 имеет 39.22% в Steam

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 00:08
  • Просмотров: 6

Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за август 2023 года.

Вот последние данные сервиса Steam:

• 64-битная версия Windows 10 – 55.98%;
• 64-битная версия Windows 11 – 39.22%;
• 64-битная версия Windows 7 – 1.02%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.08%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.22%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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