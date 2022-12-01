Windows 11 имеет 37.43% в Steam
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 14:40
- Просмотров: 95
Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за сентябрь 2023 года.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 57.97%;
• 64-битная версия Windows 11 – 37.43%;
• 64-битная версия Windows 7 – 1.23%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.06%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.18%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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