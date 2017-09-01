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Microsoft прекратит поддерживать Windows Thin PC 12 октября 2021 года

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Сегодня, 13:08
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft напомнила, что поддержка Windows Thin PC прекратится 12 октября 2021 года.

Для организаций, все еще использующих Windows Thin PC, Microsoft рекомендует подумать о переходе на более новый клиент удаленного рабочего стола. Корпоративным организациям, которым требуется информация по обновлению, следует обращаться к производителю оригинального оборудования (OEM) или Microsoft Authorized Distributor.

OEM-производителям, которым требуется дополнительная информация, следует связаться со своим торговым представителем или дистрибьютором Microsoft. Для получения информации о жизненном цикле Windows см. Windows Lifecycle FAQ.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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