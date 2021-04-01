Microsoft Teams скоро перестанет поддерживать iOS 13
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:08
- Просмотров: 113
Microsoft объявила, что прекратит поддерживать мобильную версию Teams для iOS версии 13 и ниже.
Существующая сборка Teams будет продолжать работать на устройствах с iOS 13, но в будущем никаких обновлений приложения не будет. В дополнение к этому вы не сможете переустановить Teams из магазина приложений, если удалите Teams или сбросите настройки устройства.
Ожидается, что этот процесс начнётся в начале октября, а завершится – к середине октября.
Microsoft рекомендует пользователям переходить на более новые сборки iOS, в которые они будут продолжать вкладывать свои ресурсы для разработки. Microsoft также начнет рекомендовать пользователям обновить Teams до последней версии, если они используют сборки старше 1 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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