Microsoft Teams скоро получит возможность закрепления сообщений чата

Закрепление поможет вашей команде своевременно синхронизироваться с тем, что важно и актуально.

В Microsoft Teams скоро появится возможность закрепления сообщений чата. С помощью этой новой функции вы cможете закрепить сообщение чата Teams, чтобы предоставить участникам чата быстрый доступ к важному контенту.Эта новая функция будет доступна пользователям Teams по всему миру в июне.Узнать другие подробности можно здесь