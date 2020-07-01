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Microsoft Teams скоро получит возможность закрепления сообщений чата

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:30
  • Просмотров: 37

В Microsoft Teams скоро появится возможность закрепления сообщений чата. С помощью этой новой функции вы cможете закрепить сообщение чата Teams, чтобы предоставить участникам чата быстрый доступ к важному контенту.

Закрепление поможет вашей команде своевременно синхронизироваться с тем, что важно и актуально.


Эта новая функция будет доступна пользователям Teams по всему миру в июне.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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