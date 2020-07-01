Microsoft Teams скоро получит возможность закрепления сообщений чата
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:30
- Просмотров: 37
В Microsoft Teams скоро появится возможность закрепления сообщений чата. С помощью этой новой функции вы cможете закрепить сообщение чата Teams, чтобы предоставить участникам чата быстрый доступ к важному контенту.
Закрепление поможет вашей команде своевременно синхронизироваться с тем, что важно и актуально.
Эта новая функция будет доступна пользователям Teams по всему миру в июне.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 1
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 13445
+0Комментариев: 39451
+0Пользователей: 10062