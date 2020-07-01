Microsoft Teams получит опцию контролируемого чата в следующем месяце
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:33
- Просмотров: 9
Microsoft Teams получит опцию контролируемого чата, которая позволит преподавателям отслеживать приватные 1:1 или групповые чаты. Эта функция начнет развертываться среди настольных и мобильных пользователей в середине апреля, а в целом она должна быть доступна в начале мая.
Эта функция очень востребована учащимися и преподавателями, которые используют Teams для дистанционного обучения. В настоящее время нескольким образовательным учреждениям необходимо отключать функцию приватного чата в Microsoft Teams, чтобы предотвратить неподобающее поведение учащихся. Тем не менее, это также ограничивает учащихся и преподавателей в общении друг с другом через чат 1:1 для индивидуального обучения, но это должно скоро измениться.
Если эта функция полностью включена в образовательном учреждении, студенты могут видеть ошибки при создании новых чатов с ограниченными пользователями, добавлении их в существующие чаты или удалении супервизора из чата. Важно отметить, что эти ограничения распространяются только на новые приватные чаты и не влияют на существующие приватные чаты/чаты для собраний или каналы.
Microsoft отметила, что ИТ-администраторы смогут включить функцию контролируемых чатов в любой среде, но она была специально разработана для учебных заведений, которые хотят запретить учащимся нарушать работу онлайн-занятий. Параметр контролируемого чата будет отключен по умолчанию, и ИТ-администраторам необходимо будет вручную включить его для всех пользователей в своем клиенте.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Google Yandex
+4Новостей: 13133
+0Комментариев: 39449
+1Пользователей: 10055