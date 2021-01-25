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Microsoft Teams получит автономный режим

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 25-01-2021, 23:04
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Microsoft Teams получит новую функцию, которая должна помочь пользователям работать продуктивно даже без активного подключения к Интернету. Новый автономный опыт будет развернут по всему миру на настольных компьютерах и веб-клиентах Teams в конце этого месяца.

В настоящее время, когда пользователь пытается отправлять или редактировать сообщения чата в автономном режиме, приложение возвращает эти сообщения с сообщением об ошибке. В этом сценарии Microsoft Teams предлагает пользователям повторить попытку или удалить сообщения при восстановлении сетевого подключения. Автономный режим должен автоматически решать эту проблему, автоматически отправляя все неотправленные сообщения в очередь на срок до 24 часов.

Однако на втором этапе этого обновления Microsoft Teams добавит возможность редактировать сообщения, выстроенные в очереди сообщений. В компании отметили, что вторая фаза начнется в конце этого месяца и должна быть завершена в середине февраля.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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