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Microsoft Teams получает обновление пользовательского интерфейса

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:23
  • Просмотров: 52

Microsoft упорно работает над редизайном и унификацией внешнего вида своих продуктов во всех категориях, и теперь она представила новый внешний вид для Microsoft Teams.

Левая боковая панель получила новые иконки, отделку, закругленные углы, материалы и поддержку темного режима. Обновление было разработано, чтобы дать Microsoft Teams новый современный вид на различных устройствах, от настольных компьютеров до планшетов и мобильных телефонов.

Microsoft Teams уже поставляется с темным режимом, который дает вашим глазам желанную передышку, особенно когда вы просматриваете разговоры ночью, но есть проблема: темный режим Teams не применяется повсюду в настольном клиенте. Например, верхнее меню и левая боковая панель по-прежнему ярко-фиолетового цвета.



Технический гигант сейчас готовит обновление, которое исправит эту проблему, изменив фиолетовый цвет в соответствии с вашей предпочтительной темой.

На данный момент новый внешний вид Microsoft Teams развертывается только для Windows 10, а на других платформах он появится в конце этого месяца.

На первом этапе развертывания Teams получает следующие улучшения:

• Более закругленные углы;
• Fluent Design;
• Новый эффект падающих теней;
• Новые иконки, подчеркивающие закругленные углы;
• Новые цвета и стили;

Ожидается, что развертывание начнется в середине февраля, но пользователи могут присоединиться к общедоступной предварительной версии Office 365 и попробовать изменения сегодня.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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