Мобильная версия Microsoft Teams получит новые функции
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 21:25
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Microsoft работает над большим обновлением для Teams, которое должно повлиять на многие аспекты мобильного взаимодействия, включая поиск и чаты, а также добавить новый внешний вид. Согласно дорожной карте Microsoft 365, эти функции начнут развертываться в мобильном приложении Teams в следующем месяце.
Во-первых, Microsoft улучшит функциональность поиска в Teams, введя новый интерфейс поиска на мобильных устройствах. Интеллектуальная функция автоматически предложит текст на основе введенного пользователем поискового запроса. Microsoft отмечает, что это также позволит пользователям «прокручивать календарь к прошлым и будущим датам» с помощью опции выбора даты. Судя по всему, это упростит поиск в общих файлах, чатах и другом контенте.
Что касается обмена сообщениями, то компания добавит возможность организации чатов в мобильном приложении Teams. Это означает, что пользователи получат новые возможности для закрепления важных разговоров и фильтрации своих списков чатов. Однако компания явно не указала параметры фильтра, которые будет поддерживать эта функция.
Стремясь привести приложение в соответствие с возможностями настольной версии Teams, Microsoft планирует пересмотреть внешний вид мобильных пользователей. Обновленный внешний вид включает новые заголовки, иконки и стили. Приложение Teams также получит возможность автоматически переключаться на темную тему, когда пользователи включают темный режим на своих устройствах.
Наконец, Microsoft Teams расширит существующую библиотеку эмодзи, скоро появится обновление и для настольного приложения. Софтверный гигант также работает над некоторыми другими улучшениями, включая возможность обрезки GIF-файлов в приложении прямо на смартфонах.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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