Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Мобильная версия Microsoft Teams получит новые функции

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 21:25
  • Просмотров: 0

Microsoft работает над большим обновлением для Teams, которое должно повлиять на многие аспекты мобильного взаимодействия, включая поиск и чаты, а также добавить новый внешний вид. Согласно дорожной карте Microsoft 365, эти функции начнут развертываться в мобильном приложении Teams в следующем месяце.

Во-первых, Microsoft улучшит функциональность поиска в Teams, введя новый интерфейс поиска на мобильных устройствах. Интеллектуальная функция автоматически предложит текст на основе введенного пользователем поискового запроса. Microsoft отмечает, что это также позволит пользователям «прокручивать календарь к прошлым и будущим датам» с помощью опции выбора даты. Судя по всему, это упростит поиск в общих файлах, чатах и другом контенте.

Что касается обмена сообщениями, то компания добавит возможность организации чатов в мобильном приложении Teams. Это означает, что пользователи получат новые возможности для закрепления важных разговоров и фильтрации своих списков чатов. Однако компания явно не указала параметры фильтра, которые будет поддерживать эта функция.

Стремясь привести приложение в соответствие с возможностями настольной версии Teams, Microsoft планирует пересмотреть внешний вид мобильных пользователей. Обновленный внешний вид включает новые заголовки, иконки и стили. Приложение Teams также получит возможность автоматически переключаться на темную тему, когда пользователи включают темный режим на своих устройствах.

Наконец, Microsoft Teams расширит существующую библиотеку эмодзи, скоро появится обновление и для настольного приложения. Софтверный гигант также работает над некоторыми другими улучшениями, включая возможность обрезки GIF-файлов в приложении прямо на смартфонах.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Lists получит лучший опыт веб-комментирования

Microsoft Lists получит лучший опыт веб-комментирования

Microsoft запустит план Teams Pro

Microsoft запустит план Teams Pro

Microsoft Teams позволит организаторам собраний отключать видеопотоки участников

Microsoft Teams позволит организаторам собраний отключать видеопотоки участников

Собрания Microsoft Teams будут поддерживать просмотр галереи 2×2 в Интернете в следующем месяце

Собрания Microsoft Teams будут поддерживать просмотр галереи 2×2 в Интернете в следующем месяце

Приложение Microsoft Teams настроено на улучшение процесса обмена файлами

Приложение Microsoft Teams настроено на улучшение процесса обмена файлами




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+5  
Новостей: 13018
+0  
Комментариев: 39446
+0  
Пользователей: 10052