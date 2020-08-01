Microsoft Teams позволит организаторам собраний отключать видеопотоки участников
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:31
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Microsoft добавит два новых параметра, которые позволят организаторам собраний Teams управлять видеопотоками участников. Согласно дорожной карте Microsoft 365, компания планирует выпустить эти функции для настольных и мобильных приложений Teams в апреле.
В настоящее время настройка по умолчанию позволяет всем участникам включать свои видео в любое время. С этим обновлением организаторы собраний и учителя смогут включать или отключать видеопотоки для избранных или всех участников как до, так и во время собраний. Если они отключат эту возможность, иконка видео будет отображаться серым во время собраний Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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