Microsoft анонсировала декабрьский набор новых функций для Microsoft Teams для телефонов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 02:54
- Просмотров: 274
Компания Microsoft анонсировала набор новых функций для Microsoft Teams для телефонов.
1. Улучшения видео для собраний Teams: макет 3x3, режим «Вместе», просмотр галереи и размытие фона
Телефоны Teams теперь поддерживают новый макет видео, включая вид галереи 3x3, большую галерею для большего количества участников и режим «Вместе». Используя 3x3, пользователи могут просматривать видеопотоки до 9 участников собрания одновременно. Для еще более крупных собраний включите режим большой галереи, чтобы отображать до 49 участников. Телефоны Teams также будут поддерживать режим «Вместе» - революционный способ проведения собраний, при котором участники переносятся в виртуальное общее пространство.
Независимо от того, какой стиль собрания вы выберете, вы всегда можете включить размытие фона, чтобы уменьшить отвлекающие факторы и скрыть любые изображения, присутствующие в настройках видео.
2. Meet Now на телефонах
Иногда потребность в сотрудничестве с товарищем по команде может возникнуть в незапланированное время; с новой функцией мгновенных собраний на телефонах Teams легче получить ясность или обсудить несколько кратких деталей. Пользователи могут выбрать «meet now» в интерфейсе своего календаря, чтобы легко начать собрание и добавить участника.
3. Совместное использование экрана на некоторых аудиотелефонах
С этим обновлением некоторые модели аудиотелефонов с сенсорным экраном, отвечающие минимальным требованиям к оборудованию, теперь позволяют пользователю видеть контент, который предоставляется или передается другим людям во время звонков и собраний.
4. Spotlight
В настольном клиенте докладчики могут закрепить индивидуальный канал, чтобы все участники могли видеть его во время собрания команды. Выделенное видео будет основным видео, которое пользователь телефона Teams будет видеть на своем экране. Узнать больше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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