Microsoft улучшит представление «Большая галерея» в Microsoft Teams для iOS и Android
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:48
- Просмотров: 117
Компания Microsoft объявила о том, что будет улучшать представление «Большая галерея» для собраний в мобильной версии Teams.
Представление будет оптимизировано для мобильных устройств, что позволит вам легко перемещаться по всем участникам собрания.
Представление будет поддерживать до 10 участников на странице как на телефонах, так и на планшетах.
Улучшение коснется как iOS, так и Android, но только устройства iOS с iOS 13 и выше и устройства Android с Android 9 или с 4 ГБ ОЗУ и выше получат преимущество, а телефоны со старой версией ОС будут иметь более ранний опыт.
Обновление начнёт развёртываться в приложении Teams для iOS и Android с середины июня, а завершение развертывания ожидается в конце июля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Mail Ru Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Mail Ru Yandex
+4Новостей: 13390
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10062