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Microsoft улучшит представление «Большая галерея» в Microsoft Teams для iOS и Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:48
  • Просмотров: 117

Компания Microsoft объявила о том, что будет улучшать представление «Большая галерея» для собраний в мобильной версии Teams.

Представление будет оптимизировано для мобильных устройств, что позволит вам легко перемещаться по всем участникам собрания.

Представление будет поддерживать до 10 участников на странице как на телефонах, так и на планшетах.

Улучшение коснется как iOS, так и Android, но только устройства iOS с iOS 13 и выше и устройства Android с Android 9 или с 4 ГБ ОЗУ и выше получат преимущество, а телефоны со старой версией ОС будут иметь более ранний опыт.

Обновление начнёт развёртываться в приложении Teams для iOS и Android с середины июня, а завершение развертывания ожидается в конце июля.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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