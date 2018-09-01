Крис Капоссела продемонстрировал Microsoft Teams на Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:39
- Просмотров: 115
Криса Капоссела позволил получить представление о том, как приложение Microsoft Teams для Android оптимизировано для устройства с двумя экранами.
Took a moment to multi-task and work on my @dungeonsgame skills. @XboxP3 would be proud! ???? pic.twitter.com/4pGXA9LmRu— Chris Capossela (@chriscapossela) August 7, 2020
Также можно заметить, что он спокойно играет в Minecraft на обычном мониторе, когда проводится собрание Teams на Surface Duo. Он использует контроллер Xbox Series X, а под монитором находится интересная клавиатура.
Если присмотреться, то хорошо видно, что приложение Teams использует оба экрана. На верхнем экране есть плитка участников собрания, показывающая Юсуфа Мехди, Сатью Наделлу и других руководителей. Нижний экран показывает видео или презентацию участников собрания.
Илья Источник:
twitter.com/chriscapossela
twitter.com/chriscapossela
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