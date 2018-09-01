Крис Капоссела продемонстрировал Microsoft Teams на Surface Duo

Took a moment to multi-task and work on my @dungeonsgame skills. @XboxP3 would be proud! ???? pic.twitter.com/4pGXA9LmRu — Chris Capossela (@chriscapossela) August 7, 2020

Криса Капоссела позволил получить представление о том, как приложение Microsoft Teams для Android оптимизировано для устройства с двумя экранами.Также можно заметить, что он спокойно играет в Minecraft на обычном мониторе, когда проводится собрание Teams на Surface Duo. Он использует контроллер Xbox Series X, а под монитором находится интересная клавиатура.Если присмотреться, то хорошо видно, что приложение Teams использует оба экрана. На верхнем экране есть плитка участников собрания, показывающая Юсуфа Мехди, Сатью Наделлу и других руководителей. Нижний экран показывает видео или презентацию участников собрания.