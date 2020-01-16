Windows 10 KB4528760 имеет проблемы с установкой
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:03
- Просмотров: 124
В этот Patch Tuesday Microsoft выпустила обновление KB4528760 для пользователей Windows 10. Обновление внесло несколько важных исправлений безопасности наряду с другими улучшениями. Однако, как и в случае с большинством накопительных обновлений Windows 10, KB4528760 не лишено недостатков.
Некоторые пользователи сообщают о проблемах с установкой обновления KB4528760. В данный момент затронуты компьютеры под управлением Windows 10 May 2019 Update и Windows 10 November 2019. Другими словами, проблемы с установкой ограничены пользователями, использующими Windows 10 May 2019 Update или Windows 10 November 2019 Update.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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