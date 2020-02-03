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Приложение «Блокнот» получило обновление

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 12:05
  • Просмотров: 175


Компания Microsoft обновила приложение «Блокнот» до версии 10.1912.1.0.

Вот список новых возможностей:

• Скрытая иконка, предназначенная для Windows 10X;
• Приложение «Блокнот» появилось в разделе «Дополнительные возможности» (Windows 10 Build 19041);

Приложение «Блокнот» получило обновление








Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
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