Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Обычные пользователи приложения «Ваш телефон» получили некоторые улучшения

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:14
  • Просмотров: 188


Роберто Божеркес сообщил, что обычные пользователи приложения «Ваш телефон» получили некоторые улучшения.

Вот список данных улучшений:

• Возможность удалять уведомления в приложении, проводя пальцем по экрану, если у вас есть компьютер с сенсорным экраном;
• Теперь вы можете установить обои вашего телефона в качестве фона для приложения (распространяется на 50% обычных пользователей);



Обычные пользователи приложения «Ваш телефон» получили некоторые улучшения
Илья Источник:
twitter.com/bojorchess
  • +1
Похожие новости
Обычные пользователи Windows 10 начали получать функцию «Вызовы» в приложении «Ваш телефон»

Обычные пользователи Windows 10 начали получать функцию «Вызовы» в приложении «Ваш телефон»

Приложение «Ваш телефон» позволит установить обои телефона в качестве фона приложения

Приложение «Ваш телефон» позволит установить обои телефона в качестве фона приложения

Пользователи могут использовать приложение «Ваш телефон» для ответа на уведомления

Пользователи могут использовать приложение «Ваш телефон» для ответа на уведомления

Приложение «Ваш телефон» получило функцию ответа из уведомлений

Приложение «Ваш телефон» получило функцию ответа из уведомлений

Обычные пользователи смартфона Lumia 950 от оператора AT&T начали получать сборку Windows 10 Mobile Build 10586.164

Обычные пользователи смартфона Lumia 950 от оператора AT&T начали получать сборку Windows 10 Mobile Build 10586.164




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 2
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
+4  
Новостей: 11502
+0  
Комментариев: 39420
+0  
Пользователей: 9983