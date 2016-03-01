Роберто Божеркес сообщил, что обычные пользователи приложения «Ваш телефон» получили некоторые улучшения.Вот список данных улучшений:• Возможность удалять уведомления в приложении, проводя пальцем по экрану, если у вас есть компьютер с сенсорным экраном;• Теперь вы можете установить обои вашего телефона в качестве фона для приложения (распространяется на 50% обычных пользователей);