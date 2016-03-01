Обычные пользователи приложения «Ваш телефон» получили некоторые улучшения
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:14
- Просмотров: 188
Роберто Божеркес сообщил, что обычные пользователи приложения «Ваш телефон» получили некоторые улучшения.
Вот список данных улучшений:
• Возможность удалять уведомления в приложении, проводя пальцем по экрану, если у вас есть компьютер с сенсорным экраном;
• Теперь вы можете установить обои вашего телефона в качестве фона для приложения (распространяется на 50% обычных пользователей);
Илья Источник:
twitter.com/bojorchess
twitter.com/bojorchess
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