Microsoft выпустила PowerToys 0.15.2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:45
- Просмотров: 55
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.15.2.
Вот список исправлений:
• Установщики теперь подписываются с указанием номера версии;
• Обработка исключений ввода-вывода в редакторе FancyZone;
• Орфографическая ошибка в настройках;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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