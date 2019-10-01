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Microsoft выпустила PowerToys 0.15.2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:45
  • Просмотров: 55


Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.15.2.

Вот список исправлений:

• Установщики теперь подписываются с указанием номера версии;
• Обработка исключений ввода-вывода в редакторе FancyZone;
• Орфографическая ошибка в настройках;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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