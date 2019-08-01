Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.720 и 18362.720
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:16
- Просмотров: 224
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.720 и 18362.720.
Вот единственное исправление:
• Есть обновление безопасности для Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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