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Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.720 и 18362.720

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:16
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.720 и 18362.720.

Вот единственное исправление:

• Есть обновление безопасности для Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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