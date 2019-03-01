Компания Microsoft обновила Windows 10 Version 1809, Version 1803, Version 1709 и Version 1607
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:25
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Microsoft обновила Windows 10 Version 1809, Version 1803, Version 1709 и Version 1607.
Вот список исправлений сборки 17763.1131:
• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку при печати в хранилище документов;
• Исправлена проблема с рисованием при помощи панели инструментов Microsoft Foundation Class (MFC), которая возникала при перетаскивании в среде с несколькими мониторами;
• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура не появлялась во время входа в систему, когда пользователю предлагалось ввести пароль;
• Исправлена проблема, из-за которой новые дочерние окна мерцали и появлялись в виде белых квадратов на серверных устройствах, настроенных для резкого визуального контраста;
• Исправлена проблема, которая отображала неправильные свойства папки в проводнике, если путь длиннее MAX_PATH;
• Исправлена проблема, из-за которой даты календаря отображались не в тот день недели в области часов и даты области уведомлений при выборе часового пояса Самоа;
• Исправлена проблема с чтением журналов с помощью функции OpenEventLogA ();
• Исправлена проблема, из-за которой компьютеры, на которых включена Credential Guard, не могли присоединиться к домену. Сообщение об ошибке: «Часы сервера не синхронизированы с часами основного контроллера домена»;
• Исправлена проблема, которая могла привести к задержке до двух минут при входе в систему или разблокировке сессии на компьютерах, подключенных к Hybrid Azure Active Directory;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою проверки подлинности при использовании Azure Active Directory и изменении идентификатора безопасности пользователя (SID);
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что контроллеры домена (DC) регистрировали строчную и смешанную или полностью прописную запись службы Domain Name System (DNS) (SRV) в зоне DNS _MSDCS. (forest root domain). Это происходило, когда имена компьютеров DC содержали один или несколько символов в верхнем регистре;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою проверки подлинности в среде Azure Active Directory, и ошибка не отображалась;
• Исправлена проблема, которая вызывала высокую загрузку ЦП при извлечении объекта сессии;
• Устраняет высокую задержку времени отклика Active Directory Federation Services (AD FS) для глобально распределенных центров обработки данных, в которых SQL может находиться в удаленном центре обработки данных;
• Улучшает производительность для всех запросов токенов, поступающих в AD FS, включая OAuth, Security Assertion Markup Language (SAML), WS-Federation и WS-Trust;
• Исправлена проблема с высокой задержкой при приобретении токенов OAuth, когда front-end серверы AD FS и back-end серверы SQL находятся в разных центрах обработки данных;
• Восстанавливает созданный атрибут в Active Directory и Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) для msDS-parentdistname;
• Исправлена проблема с предотвращением ошибок SAML и потерей доступа к сторонним приложениям для пользователей, у которых не включена многофакторная проверка подлинности (MFA);
• Исправлена проблема с оценкой состояния совместимости экосистемы Windows, чтобы помочь обеспечить совместимость приложений и устройств для всех обновлений Windows;
• Исправлена проблема, которая препятствовала перемещению параметров Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) для включения файлов подписи, используемых для новых сообщений, переадресованных сообщений и ответов;
• Исправлена проблема с высокой загрузкой ЦП на серверах AD FS, которая возникала при включении функции backgroundCacheRefreshEnabled;
• Исправлена проблема, из-за которой создавалась группа администраторов Storage Replica с неправильными SAM-Account-Type и Group-Type. Это делало группу администраторов Storage Replica непригодной для использования при перемещении эмулятора основного контроллера домена (PDC);
• Исправлена проблема, при которой некоторые ПК не могли автоматически переходить в спящий режим при определенных обстоятельствах из-за Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) Auto Incident Response (IR);
• Исправлена проблема, которая препятствовала успешному запуску Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management на некоторых компьютерах;
• Улучшает поддержку путей к файлам без ASCII для Microsoft Defender ATP Auto IR;
• Исправлена проблема, которая, в некоторых случаях, приводила к ошибке stop 0xEF при обновлении до Windows 10 версии 1809;
Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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