Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:32
- Просмотров: 66
Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.10.
Ввод с помощью мыши
Терминал теперь поддерживает ввод с помощью мыши в приложениях Windows Subsystem for Linux (WSL), а также в приложениях Windows, использующих ввод виртуального терминала (VT). Это означает, что такие приложения, как tmux и Midnight Commander, распознают, когда вы нажимаете на элементы в окне терминала! Если приложение находится в режиме мыши, вы можете удерживать нажатой клавишу Shift, чтобы сделать выбор вместо отправки ввода VT.
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Дублирующая панель
Теперь вы можете открыть новую панель с дублирующим профилем панели, которая находится в фокусе. Это можно сделать, добавив "splitMode": "duplicate" в список команд "splitPane" в ваших привязках клавиш. Эта привязка клавиш будет дублировать профиль, но вы можете добавить другие параметры, такие как "commandline", "index", "startingDirectory" и "tabTitle". Если вы хотите узнать больше об этих параметрах привязки клавиш, ознакомьтесь с этим постом в блоге.
{"keys": ["ctrl+shift+d"], "command": {"action": "splitPane", "split": "auto", "splitMode": "duplicate"}}
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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