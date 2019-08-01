Microsoft приостанавливает выпуск обновлений для Microsoft Edge Stable
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:32
- Просмотров: 116
Компания Microsoft приостанавливает выпуск обновлений для Microsoft Edge Stable. На данный момент компания сдерживает обновление Edge 81, которое уже тестируется в канале Beta.
In light of the current circumstances, the Edge team will pause updating the Stable channel to Edge 81 consistent with the Chromium Project. We are committed to continued security and stability updates to Edge 80. We’ll have more to share on this next week. https://t.co/nWfm87MEK2— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) March 20, 2020
Этот шаг неудивителен, учитывая коронавирус и количество людей, работающих из дома в это время. Как и предполагалось, Microsoft по-прежнему будет выпускать обновления безопасности и стабильности для Edge 80.
Илья Источник:
twitter.com/MSEdgeDev
twitter.com/MSEdgeDev
Похожие новости
Новые рекомендации Microsoft будут подробно описывать обновления безопасности Chromium для нового браузера Edge
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 2
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 11577
+0Комментариев: 39422
+0Пользователей: 9984