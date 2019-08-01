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Microsoft приостанавливает выпуск обновлений для Microsoft Edge Stable

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:32
  • Просмотров: 116


Компания Microsoft приостанавливает выпуск обновлений для Microsoft Edge Stable. На данный момент компания сдерживает обновление Edge 81, которое уже тестируется в канале Beta.



Этот шаг неудивителен, учитывая коронавирус и количество людей, работающих из дома в это время. Как и предполагалось, Microsoft по-прежнему будет выпускать обновления безопасности и стабильности для Edge 80.
Илья Источник:
twitter.com/MSEdgeDev
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