In light of the current circumstances, the Edge team will pause updating the Stable channel to Edge 81 consistent with the Chromium Project. We are committed to continued security and stability updates to Edge 80. We’ll have more to share on this next week. https://t.co/nWfm87MEK2 — Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) March 20, 2020

Компания Microsoft приостанавливает выпуск обновлений для Microsoft Edge Stable. На данный момент компания сдерживает обновление Edge 81, которое уже тестируется в канале Beta.Этот шаг неудивителен, учитывая коронавирус и количество людей, работающих из дома в это время. Как и предполагалось, Microsoft по-прежнему будет выпускать обновления безопасности и стабильности для Edge 80.