Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.778 и 18362.778
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:31
- Просмотров: 132
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.778 и 18362.778.
Вот список исправлений:
• Исправлена проблема, которая препятствовала установке определенных приложений, если они опубликованы с использованием Group Policy Object;
• Исправлена проблема, из-за которой интерфейс проводной сети не мог получить новый IP-адрес Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) в новых подсетях и виртуальных локальных сетях (VLAN) после проводной повторной аутентификации 802.1x. Эта проблема возникает, если вы использовали VLAN, основанные на учетных записях, и изменение VLAN происходило после входа пользователя в систему;
• Есть обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Cloud Infrastructure, Windows Virtualization, Microsoft Graphics Component, Windows Kernel, Windows Media, Windows Shell, Windows Management, Windows Fundamentals, Windows Virtualization, Windows Storage and Filesystems, Windows Update Stack и Microsoft JET Database Engine;
Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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