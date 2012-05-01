Windows 10X должна быть идеальной, если сначала выйдет на ноутбуках
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:14
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Когда мы впервые начали слышать о Windows 10X (в то время Santorini), было ясно, что эта версия Windows будет сильно отличаться от Windows 10, которую мы знаем и любим. Внутри она позиционировалась как легкая ОС для мобильных ПК, включая ноутбуки, 2-в-1 и складные ПК. Но когда Microsoft анонсировала Windows 10X, она позиционировала платформу как эксклюзив для складных ПК.
Microsoft сделала это, чтобы установить ожидания для Windows 10X. Весь пользовательский интерфейс является новым и другим, и поскольку Windows 10X построена на Windows Core OS, в ней также отсутствуют многие устаревшие функции и компоненты, к которым могут привыкнуть некоторые пользователи. Ограничение Windows 10X новой экосистемой устройств позволило бы Microsoft надлежащим образом подготовить почву и заставить пользователей взглянуть на платформу свежим взглядом.
Но теперь новые слухи предполагают, что Microsoft возвращается к приоритезации Windows 10X и для традиционных форм-факторов. Это отличная новость для начинающих пользователей, которым нравится внешний вид Windows 10X, но которые не поддерживают идею складных ПК. Тем не менее, этот сдвиг также открывает Windows 10X для совершенно нового уровня ожиданий клиентов, о которых раньше не нужно было беспокоиться. Если Windows 10X запустится на ноутбуках, она должна быть достаточно хороша, чтобы заменить Windows 10 в первый день.
Еще одна Windows RT?
Если это не так, то Windows 10X окажется еще одной неудачной попыткой Windows RT. Microsoft загнала себя в угол, назвав Windows 10X продуктом Windows, так как люди будут ожидать широкую функциональность Windows. Хотя Windows 10X может выполнять большинство из этих функций Windows, она не сможет выполнить все функции Windows.
Возможно, это баланс, который Microsoft должна найти. Windows RT была неудачной, потому что у нее не было приложений. Windows 10 S была неудачной по той же причине. Windows 10X, по идее, должна лишиться этой проблемы, поскольку она может работать с большинством устаревших десктопных приложений, даже если они загружены вне Microsoft Store.
Если Microsoft может обеспечить превосходную совместимость устаревших приложений с Windows 10X и хорошую виртуализацию этих программ, то для большинства пользователей Windows 10X должна быть достаточно хороша. Тем не менее, Windows 10X не будет предназначена для всех, а именно для опытных пользователей, геймеров и тех, кому нужен доступ к устаревшим компонентам и функциям Windows, таким как панель управления или реестр Windows. Эти вещи не будут доступны пользователю в Windows 10X.
Пользователям также нужно будет изучить новый интерфейс Windows 10X, который сильно отличается от интерфейса Windows 10, который мы имеем сегодня. В нем нет таких вещей, как живые плитки, системный трей или возможность размещать иконки на рабочем столе. Это урезанный, упрощённый опыт, разработанный в первую очередь с простотой.
Тем не менее, не похоже, что Windows 10X не приносит улучшений. Я бы сказал, что новый пользовательский интерфейс — это огромное улучшение по сравнению с тем, что мы имеем в Windows 10, плюс Windows 10X более безопасна и имеет более быстрые обновления Windows благодаря закрытой природе платформы. В Windows 10X есть свой уникальный функционал. Я бы даже сказал, что это лучше, чем Windows 10. Но пользователи не заботятся об этом; они заботятся о том, может ли он делать то, что им нужно.
Проблемы с контейнером Win32
Источники говорят, что одна из причин, по которой Microsoft отложила Windows 10X на 2021 год, заключается в том, что она может еще больше улучшить контейнер Win32, который позволяет запускать устаревшие приложения. Есть проблемы с ним прямо сейчас, а именно с программами, которые должны работать в фоновом режиме или совместно использовать ваш экран. Например, Microsoft Teams перестанет предупреждать вас о звонках и уведомлениях, если вы свернете программу. Он также не может совместно использовать ваш дисплей, так как программа может видеть только контейнер Win32, а не Windows 10X.
Microsoft Teams — это только один пример программы, которая, вероятно, будет иметь проблемы с Windows 10X, если Microsoft не улучшит контейнер Win32. Также есть сведения о том, что у Microsoft возникли проблемы с перегревом прототипов Surface Neo, но это может быть потому, что такие вещи, как драйвера и прошивка, еще не закончены.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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