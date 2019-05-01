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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.516.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:27
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.516.1

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.516.1. Что касается заметных функций и исправлений на этой неделе:

Добавлены функции:

• Добавлен пользовательский интерфейс, чтобы включить передачу мультимедиа на устройство, если пользователи пытаются использовать ее, когда она отключена. Обратите внимание, что в настоящее время передача мультимедиа на устройство поддерживается только через устройства ChromeCast;
• Добавлена поддержка более тихих уведомлений в edge://settings/content/notifications;
• Улучшен пользовательский интерфейс при выборе сертификата для использования при аутентификации веб-сайта;
• Добавлена страница настроек разрешений веб-сайта, когда веб-сайт хочет получить доступ к последовательным портам;

Улучшена надежность:

• Исправлен сбой при наборе текста в адресной строке;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии окна Application Guard иногда происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой режим IE не работал или пытался запустить IE как своё собственное окно, а не внутри вкладки Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой запуск установщика Edge для той же версии, которая установлена в данный момент при открытом браузере, приводила к повреждению установки;
• Исправлена проблема, из-за которой избранное иногда не синхронизировалось;
• Улучшена надежность изображения учетной записи, появляющегося правильно рядом с меню «...» для рабочих и школьных учетных записей, особенно после его изменения;

Изменено поведение:

• Изменен Shy UI, чтобы вызывать только когда мышь находится в самом верху экрана, а не рядом с ним;
• Исправлена проблема, из-за которой панель инструментов Immersive Reader иногда была пустой;
• Исправлена проблема, из-за которой удаление определенных данных для просмотра, таких как пароли, иногда не синхронизировалось с другими устройствами, по вы не перезапустите Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой страница настроек паролей на Mac была пустой;
• Изменено поведение автозаполнения паролей, чтобы пароли больше не заполнялись при наличии нескольких возможных паролей. Вместо этого должен быть выбран правильный пароль;
• Исправлена проблема, из-за которой пароли нельзя было скопировать из настроек после их отображения;
• Исправлена проблема, из-за которой при щелчке в пустом месте страницы управления загрузками она возвращалась наверх;
• Исправлена проблема, при которой нажатие в пустом пространстве страниц «История» или «Избранное» прокручивало их обратно наверх;
• Исправлена проблема, из-за которой проверка орфографии иногда помечала все слова как слова с ошибками, когда они написаны на языке, отличном от основного языка ОС;
• Улучшено определение цен в иностранной валюте при добавлении элементов в коллекцию;
• Исправлена проблема, из-за которой при вставке содержимого из текстовой заметки коллекции с цветным фоном не сохранялся цвет фона при вставке;
• Улучшен обмен сообщениями об ошибках при сбое входа в браузер;

Известные проблемы:

• Вкладки иногда кажутся раздавленными или слишком маленькими, даже если их всего несколько. Это чаще всего вызвано нажатием ссылки в другой программе, которая открывает новую вкладку в Edge, и обычно может быть исправлено путем изменения размера полосы вкладок, например путем изменения размера окна;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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