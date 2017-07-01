Microsoft опубликовала список удалённых или устаревших функций в Windows 10 May 2020 Update
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:18
- Просмотров: 0
Компания Microsoft опубликовала список удалённых или устаревших функций в Windows 10 May 2020 Update.
Устаревшие функции
• Companion Device Framework;
• Microsoft Edge;
• Dynamic Disks;
Удалённые функции
• Cortana;
• Windows To Go;
• Mobile Plans and Messaging apps;
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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Илья
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