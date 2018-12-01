Текущий статус на 9 июня 2020 года



Windows 10 версии 2004 доступна для пользователей с устройствами под управлением Windows 10 версий 1903 и 1909, которые вручную выбирают «Проверить наличие обновлений» через Центр обновления Windows. Мы продолжаем придерживаться взвешенного подхода к первоначальной доступности, прислушиваясь, изучая и корректируя. Сегодня мы увеличиваем количество устройств, которым будет предложено майское обновление. Рекомендуемый статус обслуживания - Semi-Annual Channel.

Компания Microsoft обновила статус развёртывания Windows 10 May 2020 Update.Вот текущий статус обновления:Узнать другие подробности можно здесь