Microsoft обновила статус развёртывания Windows 10 May 2020 Update
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:04
- Просмотров: 177
Компания Microsoft обновила статус развёртывания Windows 10 May 2020 Update.
Вот текущий статус обновления:
Текущий статус на 9 июня 2020 года
Windows 10 версии 2004 доступна для пользователей с устройствами под управлением Windows 10 версий 1903 и 1909, которые вручную выбирают «Проверить наличие обновлений» через Центр обновления Windows. Мы продолжаем придерживаться взвешенного подхода к первоначальной доступности, прислушиваясь, изучая и корректируя. Сегодня мы увеличиваем количество устройств, которым будет предложено майское обновление. Рекомендуемый статус обслуживания - Semi-Annual Channel.
Windows 10 версии 2004 доступна для пользователей с устройствами под управлением Windows 10 версий 1903 и 1909, которые вручную выбирают «Проверить наличие обновлений» через Центр обновления Windows. Мы продолжаем придерживаться взвешенного подхода к первоначальной доступности, прислушиваясь, изучая и корректируя. Сегодня мы увеличиваем количество устройств, которым будет предложено майское обновление. Рекомендуемый статус обслуживания - Semi-Annual Channel.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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