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Корпоративные службы синхронизации Microsoft Edge теперь доступны для Microsoft 365 Business Premium

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:30
  • Просмотров: 57

Функция синхронизации Microsoft Edge позволяет пользователям получать доступ к данным просмотра на всех своих устройствах, вошедших в систему. Избранное, пароли, адреса (заполнение формы), коллекции и настройки синхронизируются между устройствами.

В настоящее время синхронизация Edge для учетных записей Azure Active Directory (Azure AD) доступна только для корпоративных пользователей с конкретными планами. Сегодня Microsoft заявила, что корпоративные службы синхронизации Microsoft Edge теперь доступны для подписчиков Microsoft 365 Business Premium (ранее Microsoft 365 Business).

• Если вы уже были подписчиком Business Premium до 30 апреля 2020 г., вам может потребоваться выйти из Microsoft Edge и войти снова, чтобы обеспечить синхронизацию;
• Если вы являетесь новым подписчиком Business Premium с мая, синхронизация уже должна работать для вас без дополнительных изменений;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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