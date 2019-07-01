Инсайдеры теперь могут настраивать тост-уведомления приложения «Ваш телефон»
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:37
- Просмотров: 90
Приложение «Ваш телефон» получило еще одно полезное улучшение для инсайдеров Windows — это возможность настраивать тост-уведомления, обслуживаемые данным приложением. Новое обновление приложения добавляет раздел в категорию «Уведомления», который позволяет пользователям выбирать, сколько деталей должны содержать тост-уведомления.
#WindowsInsiders a new notifications feature is rolling out! Control how much detail you want visible on banner notifications via #YourPhone. Show a full preview, hide content to be less distracted or for privacy reasons. You can find this new setting in the @MSYourPhone app. pic.twitter.com/tyF5wtVIIt— Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) August 31, 2020
Хотя эта функция не является огромным дополнением, возможность скрывать контент - долгожданное дополнение для тех, кто полагается на приложение для уведомлений по телефону, но хочет, чтобы контент был скрыт по соображениям безопасности или конфиденциальности.
Илья Источник:
twitter.com/AnalyMsft
twitter.com/AnalyMsft
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 54
Пользователей: 0
Гостей: 54
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 54
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+3Новостей: 12329
+0Комментариев: 39444
+0Пользователей: 10035