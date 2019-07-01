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Инсайдеры теперь могут настраивать тост-уведомления приложения «Ваш телефон»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:37
  • Просмотров: 90

Приложение «Ваш телефон» получило еще одно полезное улучшение для инсайдеров Windows — это возможность настраивать тост-уведомления, обслуживаемые данным приложением. Новое обновление приложения добавляет раздел в категорию «Уведомления», который позволяет пользователям выбирать, сколько деталей должны содержать тост-уведомления.



Хотя эта функция не является огромным дополнением, возможность скрывать контент - долгожданное дополнение для тех, кто полагается на приложение для уведомлений по телефону, но хочет, чтобы контент был скрыт по соображениям безопасности или конфиденциальности.

Илья Источник:
twitter.com/AnalyMsft
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