Инсайдеры теперь могут настраивать тост-уведомления приложения «Ваш телефон»

#WindowsInsiders a new notifications feature is rolling out! Control how much detail you want visible on banner notifications via #YourPhone. Show a full preview, hide content to be less distracted or for privacy reasons. You can find this new setting in the @MSYourPhone app. pic.twitter.com/tyF5wtVIIt — Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) August 31, 2020

Приложение «Ваш телефон» получило еще одно полезное улучшение для инсайдеров Windows — это возможность настраивать тост-уведомления, обслуживаемые данным приложением. Новое обновление приложения добавляет раздел в категорию «Уведомления», который позволяет пользователям выбирать, сколько деталей должны содержать тост-уведомления.Хотя эта функция не является огромным дополнением, возможность скрывать контент - долгожданное дополнение для тех, кто полагается на приложение для уведомлений по телефону, но хочет, чтобы контент был скрыт по соображениям безопасности или конфиденциальности.