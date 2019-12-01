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Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» доступна для обычных пользователей Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:20
  • Просмотров: 182
Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» доступна для обычных пользователей Windows 10

Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» теперь доступна для обычных пользователей Windows 10.



Ключевые функции:

• Просматривайте список установленных приложений для Android прямо в приложении «Ваш телефон»;
• Добавьте часто используемые приложения в раздел избранного или ищите среди своих приложений для еще более быстрого доступа;
• Запускайте любое мобильное приложение прямо со своего ПК;
• Приложения и зеркальный экран телефона запускаются в отдельном окне на вашем ПК;
• Закрепите свои мобильные приложения на панели задач Windows или в меню Пуск;
• Будьте в курсе, следя за значком уведомлений приложения (непрочитанные уведомления) в списке «Все приложения» или в избранном;

Требования к функции «Приложения»:

• ПК под управлением Windows 10 October 2018 Update или новее. Однако Microsoft всегда рекомендуем обновляться до последней версии Windows 10, приложения «Ваш телефон» и Link to Windows;
• Доступно на некоторых телефонах Android под управлением Android 9.0 или выше с интеграцией Link to Windows. Ознакомьтесь со списком поддерживаемых телефонов здесь;
• Телефон и компьютер должны быть в одной сети Wi-Fi;

Известные проблемы/Ограничения:

• Некоторые приложения могут блокировать возможность трансляции на другие экраны, и вместо этого вы увидите черный экран;
• Некоторые игры и приложения могут не реагировать на взаимодействие с мышью или клавиатурой вашего ПК. Для взаимодействия с ними вам нужно будет использовать ПК с поддержкой сенсорного управления;
• Звук из приложений будет воспроизводиться с вашего мобильного устройства;
• Возможность запуска нескольких приложений появится позже в этом году;
Илья Источник:
twitter.com/AnalyMsft
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