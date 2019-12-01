Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» доступна для обычных пользователей Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:20
- Просмотров: 182
Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» теперь доступна для обычных пользователей Windows 10.
The newest #YourPhone feature: Apps, has started rolling out further. So some of you may see your Phone screen entry switch over to Apps (even if you're not a Windows Insider). Available on select Android devices https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw— Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) August 14, 2020
Ключевые функции:
• Просматривайте список установленных приложений для Android прямо в приложении «Ваш телефон»;
• Добавьте часто используемые приложения в раздел избранного или ищите среди своих приложений для еще более быстрого доступа;
• Запускайте любое мобильное приложение прямо со своего ПК;
• Приложения и зеркальный экран телефона запускаются в отдельном окне на вашем ПК;
• Закрепите свои мобильные приложения на панели задач Windows или в меню Пуск;
• Будьте в курсе, следя за значком уведомлений приложения (непрочитанные уведомления) в списке «Все приложения» или в избранном;
Требования к функции «Приложения»:
• ПК под управлением Windows 10 October 2018 Update или новее. Однако Microsoft всегда рекомендуем обновляться до последней версии Windows 10, приложения «Ваш телефон» и Link to Windows;
• Доступно на некоторых телефонах Android под управлением Android 9.0 или выше с интеграцией Link to Windows. Ознакомьтесь со списком поддерживаемых телефонов здесь;
• Телефон и компьютер должны быть в одной сети Wi-Fi;
Известные проблемы/Ограничения:
• Некоторые приложения могут блокировать возможность трансляции на другие экраны, и вместо этого вы увидите черный экран;
• Некоторые игры и приложения могут не реагировать на взаимодействие с мышью или клавиатурой вашего ПК. Для взаимодействия с ними вам нужно будет использовать ПК с поддержкой сенсорного управления;
• Звук из приложений будет воспроизводиться с вашего мобильного устройства;
• Возможность запуска нескольких приложений появится позже в этом году;
Илья Источник:
twitter.com/AnalyMsft
twitter.com/AnalyMsft
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