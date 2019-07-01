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Пользователи Windows 10 начали получать новый Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:52
  • Просмотров: 187

В прошлом месяце сообщалось, что Microsoft работает над развёртыванием Edge на Chromium. И теперь компания делает это с обновлениями KB4576754 и KB4576753.



KB4576754 и KB4576753 устанавливают Microsoft Edge на Chromium в Windows 10 версии 2004, версии 1909, версии 1903 и версии 1809. Обновления KB4576754 и KB4576753 автоматически устанавливаются на ПК со старым Edge. Итак, если вы используете старый Edge, то можете зайти в приложение Настройки и проверить наличие обновлений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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