Microsoft развёртывает новый Microsoft Edge для всех пользователей Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:35
- Просмотров: 262
Microsoft выпустила обновление KB4559309 для нового Microsoft Edge для Windows 10 версий 1803, 1809, 1903, 1909 и 2004.
Это обновление включает в себя следующие улучшения качества:
• Закреплённый контент меню Пуск, плитки и ярлыки для текущей версии Microsoft Edge будут перенесены в новую версию Microsoft Edge;
• Закреплённый контент и ярлыки панели задач для текущей версии Microsoft Edge будут перенесены в новую версию Microsoft Edge;
• Новый Microsoft Edge будет прикреплен к панели задач. Если текущая версия Microsoft Edge уже закреплена, она будет заменена;
• Новый Microsoft Edge добавит ярлык на рабочий стол. Если текущая версия Microsoft Edge уже имеет ярлык, он будет заменен;
• По умолчанию большинство протоколов, обрабатываемых Microsoft Edge, будут перенесены в новый Microsoft Edge;
• Текущая версия Microsoft Edge будет скрыта от UX-поверхностей в ОС. Это включает в себя настройки, приложения и любые диалоговые окна поддержки файлов или протоколов;
• Попытки запустить текущую версию Microsoft Edge будут перенаправлены на новый Microsoft Edge;
• First Run Experience (FRE) автоматически запустится при первом перезапуске устройства после установки нового Microsoft Edge;
• Данные из более ранних версий Microsoft Edge (например, пароли, избранное, открытые вкладки) будут доступны в новом Microsoft Edge;
• Новый Microsoft Edge не поддерживает удаление этого обновления;
Ранее Microsoft выпустила KB4541301 (Edge Update для Windows 10 версий 1803 и 1809) и KB4541302 (Edge Update для Windows 10 версий 1903 и 1909).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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