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Microsoft тестирует автоматическое развертывание Edge с помощью инсайдеров Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:59
  • Просмотров: 168


Компания Microsoft начала развёртывать новый Microsoft Edge в Windows 10 May 2020 Update, следующем обновлении, которое планируется выпустить в период с 26 по 28 мая.

В настоящее время Microsoft выпускает Windows 10 KB4559309 для установки нового браузера Edge на ПК с May 2020 Update (версия 2004).

Похоже, что браузер развёртывается для небольшой группы пользователей.

Microsoft тестирует автоматическое развертывание Edge с помощью инсайдеров Windows 10




Стоит также отметить, что новый Microsoft Edge нельзя удалить, если вы установите его через Центр обновления Windows.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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