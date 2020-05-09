Microsoft тестирует автоматическое развертывание Edge с помощью инсайдеров Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:59
- Просмотров: 168
Компания Microsoft начала развёртывать новый Microsoft Edge в Windows 10 May 2020 Update, следующем обновлении, которое планируется выпустить в период с 26 по 28 мая.
В настоящее время Microsoft выпускает Windows 10 KB4559309 для установки нового браузера Edge на ПК с May 2020 Update (версия 2004).
Похоже, что браузер развёртывается для небольшой группы пользователей.
Стоит также отметить, что новый Microsoft Edge нельзя удалить, если вы установите его через Центр обновления Windows.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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