Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft начала рекламировать новый Edge в Windows Search

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:23
  • Просмотров: 158


Компания Microsoft начала рекламировать новый Edge в Windows Search.

В рекламном объявлении указывается, что новый Microsoft Edge был создан, чтобы предоставлять самое лучшее из сети.

Избавиться от рекламы Microsoft Edge в Windows Search можно с помощью нажатия кнопки «X».

Это не первый случай, когда Microsoft пытается рекламировать Edge на Chromium в Windows 10. В феврале Microsoft использовала предложение в меню «Пуск», чтобы убедить пользователей установить новый Edge.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • +1
Похожие новости
Microsoft начала рекламировать новый Edge в Outlook

Microsoft начала рекламировать новый Edge в Outlook

Меню Пуск Windows 10 рекомендует новый Edge пользователям Firefox

Меню Пуск Windows 10 рекомендует новый Edge пользователям Firefox

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Корпоративные пользователи Windows получили новую функцию в Microsoft Edge

Корпоративные пользователи Windows получили новую функцию в Microsoft Edge




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 11737
+0  
Комментариев: 39431
+0  
Пользователей: 9986