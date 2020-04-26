Microsoft начала рекламировать новый Edge в Windows Search
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:23
- Просмотров: 158
Компания Microsoft начала рекламировать новый Edge в Windows Search.
В рекламном объявлении указывается, что новый Microsoft Edge был создан, чтобы предоставлять самое лучшее из сети.
Избавиться от рекламы Microsoft Edge в Windows Search можно с помощью нажатия кнопки «X».
Это не первый случай, когда Microsoft пытается рекламировать Edge на Chromium в Windows 10. В феврале Microsoft использовала предложение в меню «Пуск», чтобы убедить пользователей установить новый Edge.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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